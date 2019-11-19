Сан-Марино — Россия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2020

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Сан-Марино — Россия в квалификации Евро-2020.



Ставка: победа России минимум в 6 мячей за 1.80.



«Здесь всё понятно. После не самого удачного, мягко говоря, матча против сборной Бельгии желание реабилитироваться у россиян будет велико. Может быть, какие-то изменения в составе будут. Но Дзюба наверняка выйдет. Он пятый в списке бомбардиров отбора, у него 9 мячей. 12 — у Кейна, 11 — у Захави, 11 — у Роналду, 10 — у Митровича.



Я бы сыграл минимум на дубль Дзюбы или даже на хет-трик. Понятно, что россияне выиграют, причём постараются сделать это покрупнее, чтобы закончить год с высоко поднятой головой. Да, проиграли дважды бельгийцам, но это первая сборная в рейтинге ФИФА. У нас есть ребята, которые очень хотят себя проявить. Это Зелимхан Бакаев, да и другие тоже.



«Победа России с форой (-5,5) мяча» — первая ставка. Сан-Марино впервые за шесть лет забил дома, случилось это в матче с Казахстаном. Отпраздновали, наверное, бурно.



Ну и думаю, что нашим надо быстро забить, как это сделали казахи. На 6-й минуте забили они. Здесь бы рискнул сыграть «первый гол в матче с 1-й по 15-ю минуту». Коэффициент — 1,65», — сказал Генич.

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