Сан-Марино — Россия: прогноз Евгения Ловчева на матч квалификации Евро-2020

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Сан-Марино — Россия.



Ставка: победа России минимум в 4 мяча за 1.36.



«Здесь надо говорить, что наша команда – управляемая. Не случайно после 0:3 в первом тайме против Бельгии на вторую половину вышла уже совсем другая сборная. Она не развалилась, старалась и всё равно свой гол забила.



И ещё есть задача. Задача заключается в том, чтобы Дзюба забил побольше мячей. Они, конечно, будут стараться, рваться, Дзюбу будут выводить на бомбардира в европейском первенстве. Поэтому думаю, что Россия победит крупно.



Более того, игроки Сан-Марино вот только что забили первый гол, а пропустили больше 40. Это не соперник для России. Я ставлю на победу России в 4 мяча и больше», — сказал Ловчев.

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