«Спартак» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.85.



«Несмотря на то что «Локомотив» сейчас выглядит наиболее степенно и основательно со времен, пожалуй что, легендарного пана Вуйтека, его поездка в столицу не видится такой уж однозначной. Да, в последнее время ярославцы, как тот Абдулла из «Белого солнца пустыни», не щадят ни своих, ни чужих, и от них уже перепало по полной и СКА, и «Нефтехимику», и «Салавату». Именно этот факт и делает грядущий московский результат сложно предсказуемым.



Дело в том, что из-за таких результатов «Локомотив» стал для красно-белых прекрасным мотиватором. А мотивация, как и в советские годы, стала едва ли не главной движущей силой «Спартака». То есть подопечные Знарка спокойно обыгрывают ЦСКА, через день сливаются в Риге, а ещё через двое суток забивают последний гвоздь в победную серию «Нефтехимика». Как всё это может умещаться в одной команде, совсем ещё не закрепившейся в зоне плей-офф, но при этом находящейся там выше «Локомотива», — тема отдельного и немаленького расследования (прежде всего в области спортивной психологии).



И тут к «Спартаку» приезжает весь такой красивый и пышущий здоровьем «Локомотив», у которого сейчас всё в полном порядке. И как не настучать такому красавцу по рогам? Причём один раз в нынешнем сезоне красно-белые это уже сделали, причём в Ярославле. Правда, в тот момент «Локомотив» бился о дно, пытаясь пробить его до центра Земли.



То есть не всё так просто в этом мире. А когда всё непросто, то самое верное дело — предположить ничью в основное время. После него пусть победит «Спартак», ему эта победа нужнее – «Локомотив» и сам выгребет», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Знарок и Пелино подарят закрученный сюжет Соседи по турнирной таблице отнесутся друг к другу с уважением.