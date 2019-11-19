«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Знарок и Пелино подарят закрученный сюжет

20 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 2.40.

Анализ матча «Спартак» — «Локомотив» (20.11.2019)

Обе команды тяжело вкатывались сезон, однако постепенно сумели наладить игру и исправили турнирное положение. «Спартак» закрыл октябрь серией из шести побед, одолев среди прочих СКА, «Йокерит» (дважды) и «Торпедо». А затем повадился чередовать удачные матчи с неудачными.

Поражение от «Адмирала» на своём льду (3:4) получилось очень обидным, но красно-белые закрыли его яркой победой над ЦСКА (3:2 ОТ) сразу после паузы на Евротур. В Риге ничего толком не получилось (1:3) из-за большого количества удалений. Москвичи отыгрались в середине третьего периода и тут же пропустили второй гол. Третий влетел уже в пустые ворота.

Перед визитом «Локомотива» подопечные Олега Знарка уверенно выиграли у преобразившегося «Нефтехимика» (4:1). В этом матче они сильно напоминали классическую команду Знарка: хорошая игра в средней зоне, минимум допущенных бросков с убойных позиций и надёжное меньшинство.

Для «Спартака» крайне важно перенести эти качества в следующую игру, потому что ярославцы сейчас хороши. Провальный старт остался позади, в шести последних матчах одержано пять побед. Удачный отрезок позволил закрепиться в зоне плей-офф, при этом по потерянным очкам «железнодорожники» даже опережают ближайшего соперника.

Словом, всё говорит о том, что встреча получится боевой и упорной. Команды сейчас стоят друг друга. Физическое состояние должно быть хорошим — и у тех, и у других на отдых было около 3,5 дня. В таких ситуациях на первый план выходят детали — спецбригады, игра вратарей и выигранные единоборства.

По спецбригадам баланс сил сопоставим: «Локомотив» лучше реализовывает лишнего, а «Спартак» сильнее в меньшинстве. Голкиперы ярославцев на данный момент, пожалуй, уступают Гудачеку, да и преимущество своего льда никто не отменял. Потому считать москвичей аутсайдерами трудно.

Раз так, проверим П1 за 2.65. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.40. Второй вариант — «в матче будет заброшено 3-4 шайбы» за 3.00. Мотивация простая: обе команды в последнее время пропускают немного, да ещё и являются прямыми конкурентами. Высокой результативности быть не должно.

Кроме того, данная ставка проходила в четырёх из шести предыдущих очных встреч (2:1, 1:2, 0:2, 1:3, 3:1 и 2:5). С учётом коэффициента можно и проверить. Вариант попроще — классический тотал меньше 4,5 шайбы, который идёт за вполне приличные 1.88.

Ставки на матч «Спартак» — «Локомотив»

Голкиперы ярославцев на данный момент, пожалуй, уступают Гудачеку, да и преимущество своего льда никто не отменял. Потому считать москвичей аутсайдерами трудно. Раз так, проверим П1 за 2.65. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.40.

Ставка №1: победа «Спартака» за 2.65.

Ставка №2: в матче будет 3-4 гола за 3.00.