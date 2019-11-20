Эксперты: Россия не попала в топ-10 фаворитов Евро-2020

Известны уже 20 участников Евро-2020. Неизвестными остаются только четыре команды—участницы финального раунда. Букмекеры оценили шансы команд выиграть турнир.
По оценке аналитиков, сборная России не входит в топ-10 фаворитов чемпионата Европы. Поставить на победу команды Станислава Черчесова можно за 67.0. Это примерно 1,5% вероятности. Таким же коэффициентом эксперты оценили шансы команд Польши и Уэльса.
Фаворит, по оценке экспертов, — сборная Франции. Поставить на команду Дидье Дешама можно за 5.0 (20%). Кроме того в топ-10 наиболее вероятных победителей попали Англия (5.5, 18%), Бельгия (7.5, 13%), Германия, Испания, Нидерланды (все — 9.0, 11%), Португалия (12.0), Италия (15.0), Хорватия (26.0) и Швейцария (61.0).
Уже известно, что на групповом этапе Россия сыграет с Бельгией и Данией. Четвёртая команда определится при жеребьёвке турнира.
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