«Адмирал» – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» – «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.10.



«Адмирал» в своей прошлой игре сыграл вничью в основное время со СКА, но в овертайме всё-таки уступил гостям. Хозяева показали хороший хоккей в том матче, но сейчас «Металлург» улучшил свою игру. И для меня они фавориты. Магнитогорск должен на нынешнем этапе чемпионата стабильно набирать очки и подниматься вверх по таблице. Они ещё не сказали своё последнее слово и будут постепенно улучшать как игру, так и положение в чемпионате. В этом матче они должны обыграть команду из Владивостока.



«Металлург» проиграл не так давно «Куньлуню» в гостях, и это поражение их мотивирует добиться положительного результата в предстоящем матче. Команда Ильи Воробьёва не может так часто проигрывать аутсайдерам. Магнитогорск будет хорошо готов к этой встрече, и их класса хватит для победы. Магнитогорская команда набрала ход, сейчас их можно сравнить с ярославским «Локомотивом», который также заметно прибавил. И от этих команд я жду подъёма в таблице по ходу сезона.



«Металлург» может показать хорошую результативность и забить как минимум четыре шайбы. Правда, «Металлург» не будет играть в сверхатакующий хоккей, но ожидаю от них много движения. Они сыграют в мобильный хоккей, который принесёт им нужный результат.



Для «Металлурга» это уже не первый матч на Дальнем Востоке. И я думаю, что это для них даже лучше, так как они уже привыкли к этому времени. Да и у них нет такой большой разницы во времени, как, например, у московских команд, когда они играют на Востоке. «Металлург» справится с этой ситуацией», — сказал Вуйтек.

«Адмирал» — «Металлург». Прогноз: дальневосточники проверят «лис» на прочность У ММг два поражения подряд и очень неприятный календарь.