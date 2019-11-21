«Авангард» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 2.60.



«Скучноват как-то нынче «Авангард». Скучноват прежде всего своей правильностью. То ли дело раньше было! То Анатолий Бардин назовёт Геннадия Величкина земляным червяком. То Ягр от своих ворот до чужих дважды прогуляется и вратарю в «домик» засунет. То омские болелы в «-30» с голым торсом в сугробах резвятся. В общем, жизнь била ключом и в основном по голове. А сейчас что? Никаких тебе скандалов, всё чинно и спокойно, как на кладбище. И стоит только кому-то на лидерство в дивизионе позариться, как сам и подыхает. Скучно, господа!



Смею предположить, что и «Автомобилист» в Балашихе будет умучен столь же обыденно и скучно, как и вся нынче «ястребиная» жизнь. «Автомобилист» у нас, как мы помним, успел побывать на самом верху, потом штопором и со свистом ушёл в самый низ. Потом ударился об дно и теперь пытается барахтаться. Но получается не очень, и предыдущий матч свердловчане проиграли в Астане (ой, простите, в Нур-Султане). И уж если они не смогли справиться с четвёртой командой Восточной конференции, то неужели справятся со второй? Не справятся? Вот и я так думаю.



«Автомобилист»-то и в лучшие свои времена, когда плевал на всех с высот олимпа, обыгрывал дома «Авангард» только в овертайме. А не в лучшие горел дома синим пламенем. А уж теперь да на выезде… Как говорится, не смешите мои тапочки.



В общем, «Авангард» победит. Спокойно, скучно, в основное время, с достаточно скромным преимуществом в две-три шайбы. А зачем больше?» — сказал Лебедев.

«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Бек и Войнов не дадут Коваржу отдохнуть Уральцы проведут третий выездной матч за четыре дня.