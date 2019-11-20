«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Бек и Войнов не дадут Коваржу отдохнуть

21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Боба Хартли в основное время можно с коэффициентом 1.85.

Анализ матча «Авангард» — «Автомобилист» (21.11.2019)

«Авангард» сделал выводы после тяжёлого поражения от «Ак Барса» (0:3), одержав три победы подряд. Сперва быстро и без хлопот удалось разгромить «Северсталь» (5:1), затем — с огромным трудом спастись за 12 секунд до сирены и победить в серии буллитов в Минске (2:1 Б).

На десерт омичей ждал поединок с принципиальным соперником — «Салаватом Юлаевым». Там никаких вопросов также не возникло: хозяева просто смяли уфимцев (4:1), выглядя гораздо лучше практически по всем компонентам. Если бы не Юха Метсола, «ястребы» могли бы забить шесть-семь шайб.

Победная серия улучшила положение в турнирной таблице, позволив оторваться от конкурентов. Сейчас действующий финалист Кубка Гагарина занимает второе место в Восточной конференции, опережая ближайших преследователей на пять очков. Правда, «Ак Барс» ушёл далековато, но винить в этом можно только себя.

Подопечные Боба Хартли после неудачи в Казани действуют крайне агрессивно. Они по-настоящему нацелены на ворота и не дают обороне соперника времени на отдых. В Череповце нанесли 39 бросков в створ, в Минске — 40, а «Салавату» по старой памяти и вовсе досталось 48.

Всё это обещает очень непростой вечер для защиты «Автомобилиста». Уральцы наконец-то преодолели чудовищный кризис и начали исправно набирать очки. В пяти последних матчах одержано четыре победы при одном поражении в овертайме. Этого хватило, чтобы покинуть дно Востока и вплотную подобраться к зоне плей-офф.

Тем не менее подопечные Андрея Мартемьянова даже после удачного отрезка занимают лишь девятое место в конференции. А количество достойных команд на Востоке столь велико, что просто так путёвку в плей-офф ни у кого отобрать не удастся. Но это ещё не самое печальное.

Гораздо больше расстраивает, что кризис преодолён исключительно по результатам. А вот качество хоккея всё ещё находится на весьма скромном уровне. У команды есть хорошая бригада большинства, один сильный вратарь, а также несколько хоккеистов, которые в удачный день способны решить эпизод за счёт индивидуального мастерства.

На этом всё. Ошибок и брака очень много, а говорить о какой-то надёжности в своей зоне даже немного нелепо. Без геройств Якуба Коваржа было бы ещё тяжелее. Кроме того, нужно учитывать календарь. «Автомобилист» проведёт третий выездной поединок за четыре дня, а «Авангард» имел 2,5 суток на отдых.

Словом, даже без привычных разговоров о факторе своего льда преимущество хозяев кажется очевидным. П1 идёт за довольно скромные 1.85. Если вас устраивает такой коэффициент, этот вариант достоин внимания. Иначе стоит проверить ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 2.54 или П1 в третьем периоде за 2.38. На фоне усталости уральцам будет сложно справиться с энергией «ястребов».

Кроме того, можно изучить верх на количество бросков хозяев. «Автомобилист» не слишком агрессивен в обороне, позволяя сопернику наносить броски от бортов и синей линии. Омичей подобный расклад вполне устраивает, так что работы у Коваржа должно быть много. ИТБ 32,5 броска «Авангарда» за 1.92 — вполне неплохо.

Ставки на матч «Авангард» — «Автомобилист»

«Автомобилист» начал набирать очки, однако по качеству хоккея по-прежнему выглядит бледно. Кроме того, нужно учитывать календарь. Уральцы проведут третий выездной поединок за четыре дня, а «Авангард» имел 2,5 суток на отдых. Даже без привычных разговоров о факторе своего льда преимущество хозяев кажется очевидным.

Ставка №1: победа «Авангарда» в третьем периоде за 2.38.

Ставка №2: ИТБ 32,5 броска «Авангарда» за 1.92.

Ставка №3: ИТБ 3 гола «Авангарда» за 2.54.