«Валенсия» — «Химки»: прогноз Владимира Гомельского на игру Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Валенсия» — «Химки».



Ставка: победа «Химок» минимум в 10 очков за 3.45.



«Валенсия» одержала трудную победу над «Зенитом» в предыдущем туре. Тренер Хауме Понсарно разбудил своё нападение только в четвертой четверти. Но именно эта четверть показала, что нападение у «Валенсии» есть. Наибольшую опасность на периметре представляют Лойд, Абальде и Вивес. Однако попасть из-за дуги могут и другие игроки.



Сменяющиеся центровые Дублевич и Тоби играют в совершенно различных манерах. «Валенсия» часто заставляет противников совершать неравноценные смены. В пик-энд-роллах полезны не только центры, но и мощные форварды Морис Ндур и Луи Лябери. Капитан команды 35-летний Сан Эметерио по-прежнему приносит пользу команде.



«Химки» уступили «Реалу» в Мадриде с очень большой разницей в счёте. Думаю, что после такого поражения мотивация игроков будет на высоком уровне. Трудно предположить, что Алексей Швед не будет попадать с игры второй матч подряд. Да и его партнёрам необходимо реабилитироваться в глазах болельщиков. Тем более что «Валенсия» — соперник вполне по силам», — сказал Гомельский.



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