«Авангард» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – «Автомобилист».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.85.



«На этом этапе чемпионата «Авангард» играет лучше, чем его предстоящий соперник. Омичи — фавориты, тем более матч пройдёт на площадке «Авангарда». Результат может быть примерно таким же, как в матче «Авангард» – «Салават Юлаев», где команда Боба Хартли уверенно победила 4:1. Сейчас я тоже ожидаю от Омска уверенной победы.



«Авангард» своими результатами доказывает, что является одной из лучших команд Восточной конференции и что они могут побороться с «Ак Барсом» за лидерство. Сейчас у них только одно поражение в последних шести матчах, и омичи способны ещё улучшить эту статистику.



«Автомобилист» в своей прошлой игре проиграл в овертайме «Барысу» (2:3) в гостевом матче. И это может в какой-то степени повлиять на результат, так как команде предстоит перелёт из Казахстана. Но с другой стороны, игроки привыкли к такому режиму, и они не должны испытать больших проблем.



Проблемы хозяевам может доставить вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж, так как он способен показать классную игру. Но «Авангард» всё равно должен забросить минимум четыре шайбы и одержать уверенную победу. «Авангард» сыграет первым номером, так как он играет на своей площадке. Думаю, что хозяева победят со счётом 4:1 или 4:2», — сказал Вуйтек.

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