«Рубин» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч 17-го тура чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.19.



«Итак, наш лидер, «Зенит», в Казани сыграет с «Рубином». Не всегда статистика справедлива, не всегда она говорит обо всём. Но здесь она настолько красноречива, что невольно повлияет на мой прогноз, тут уже ничего не поделаешь.



Начнём с того, что первая команда лиги играет с 13-й. Идём дальше: «Рубин» не выигрывает уже в четырёх матчах, «Зенит» не проигрывает уже в пяти матчах, из них четыре победы. Дальше больше: «Рубин» в нашем чемпионате забивает меньше всего голов, «Зенит» — больше всех. Если брать последние встречи, «Рубин» не забивает в ворота «Зенита» даже дома. Кроме того, если бы всего этого было мало, у «Рубина» ещё и потери: дисквалифицированы три важных игрока — три полузащитника, Давиташвили, Зуев и Ташаев. Они не примут участия в этом матче.



В семи из девяти последних игр в чемпионате побеждал «Зенит». В первом круге «Зенит» выиграл со счётом 5:0. Достаточно. Статистика «Зенита», когда он играет в гостях, тоже впечатляет: семь побед, два поражения, нет ничьих.



Помимо всего прочего, в четырёх последних матчах «Рубин» не может забить на своём поле. Причём команда начинает вроде неплохо, а потом не хватает физики, всё хуже, хуже и хуже. Это всё приводит к той статистике, которая есть на данный момент у «Рубина». Что я могу сказать, приведя все эти цифры и соображения? Я думаю, что всё закончится сухой победой «Зенита» с коэффициентом 2.19».



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