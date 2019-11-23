«Рубин» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги в Казани

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2 мяча за 2.30.



«За последние 11 игр у «Рубина» всего одна победа — дома над «Тамбовом». А в последних четырёх играх казанцы даже не забивали. Было три матча по 0:0, а в последней игре дома уступили «Динамо» 0:1. О чём это говорит? «Рубин» испытывает колоссальные проблемы в атаке. И, скорее, они связаны с реализацией. Я бы не сказал, что «Рубин» ничего не создаёт. Видел матч с «Уралом», и там моментов хватало, но забить ничего не удалось. И таких матчей немало набирается.



При этом нельзя не отметить, что у Дюпина в каждом матче много работы. Несколько раз его признавали лучшим игроком встречи. Это говорит и о том, что надёжности сзади не хватает, пусть и много матчей на ноль.



«Зенит» неубедительно выглядит в Европе, но в чемпионате всё в порядке. Сейчас главный вопрос — состояние Дзюбы. Он замолчал. С Бельгией ничего у него не было, один удар заблокированный. С Сан-Марино забить не получилось. А от его связки с Азмуном многое зависит. Конечно, в чемпионате уровень не такой, как в противостоянии с Бельгией. Но я бы всё-таки дал ему паузу перед Лигой чемпионов. Встреча с «Лионом» очень важна. И Артёму отдых не помешал бы.



В любом случае голов от этого матча не жду. «Рубин» закроется, будет выжидать. А «Зенит» в гостях с трудом вскрывает эшелонированную оборону. Так что возьму ставку «тотал меньше 2 мячей». «Зениту» будет сложно. Опять же вспоминаем про матчи сборной: уезжали Жирков, Дзюба, Оздоев, Кузяев. Сложно будет сразу перестроиться».



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