«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 13-го тура Серии А

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2019/20 «Аталанта» — «Ювентус».



Ставка: ТБ 2,5 мяча за 1.74.



«В Италии большой матч. «Аталанта» играет против «Ювентуса». Если «Ювентус» гранд итальянского футбола, то «Аталанта» лишь недавно стала командой, которая способна играть и в Лиге чемпионов, и успешно действовать в Серии А.



Поэтому в данном случае это игра примерно равных соперников. У «Ювентуса» есть свои проблемы. Команда не так много забивает, как хотелось бы. Есть полуконфликт с Криштиану Роналду, раздуваемый международной прессой.



Что касается «Аталанты», то эта команда плохо играет в Лиге чемпионов, но в Серии А действует успешно. На мой взгляд, в данной игре не стоит делать ставки на исход. Шансы примерно равны. Да, можно взять ничью, как такой выбор между равными оппонентами, но это не тот случай. Здесь может быть всё, что угодно, причём на три результата.



Что касается других ставок, то здесь стоит ждать голов. Оборона у «Юве» пока не самая сильная. Часто ошибается де Лигт, а команда Гасперини, насколько мы знаем, очень хороша в атаке. «Юве» свой гол также забьёт, а может быть и не один.



Мой прогноз на этот матч тотал больше 2,5 мяча. Можно взять и тотал больше 3,5, кто любит рисковать, но я всё же остановлюсь на первом варианте. Это реальная история, команды могут разбиваться, поэтому уже вам выбирать, на каком из двух предложений остановиться. Я выбираю ТБ (2,5). Это наиболее практичная ставка».



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