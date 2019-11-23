«Рубин» — «Зенит»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 17-го тура РПЛ в Казани

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Зенит» победит за 1.60.



«Зенит» одержит победу, несмотря на то что у них много «сборников». А на «Рубин» это влияет в меньшей степени, и у казанцев больше времени на подготовку к этой игре в полном составе. Но всё равно в нынешнем состоянии «Рубин» — не соперник для «Зенита», поэтому команда Сергея Семака победит.



«Рубин» в прошлом туре уступил московскому «Динамо» (0:1). Вначале москвичи имели серьёзное преимущество, потом постепенно играла стала выравниваться. Поражение «Рубина» закономерно. И, конечно, важным фактором стало удаление в составе казанцев, хотя решение арбитра было спорное.



В предстоящем матче против лидера чемпионата не ожидаю от «Рубина» качественных атакующих действий, так как у них много потерь в составе. Пропускают встречу Зурико Давиташвили, Александр Ташаев, Александр Зуев, и это скажется на игре. Поэтому не думаю, что они смогут забить. «Зенит» также много не забьёт. Повлияет пауза на игры сборных, после неё не бывает качественного футбола. Это редкость, когда возвращаются «сборники» и команда играет на своём уровне».



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