«Урал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ в Екатеринбурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.25.



«Парфёнов очень удачно играет со «Спартаком». С «Тосно» сначала были хорошие матчи, выбили «Спартак» из Кубка России. История теперь повторилась в «Урале». Выбили «Спартак» из Кубка России в прошлом сезоне. Уже в этом сезоне «Урал» обыграл «Спартак» в Москве.



«Урал» целенаправленно готовился к матчу, все лидеры вроде бы в строю. «Спартаку» будет непросто, учитывая, что под него соберётся большая аудитория, которая будет гнать «Урал» вперёд.



«Урал» закрываться не станет, не любит это делать, стремится уж дома точно играть от себя. И, возможно, «Спартаку» это будет достаточно удобно. Но ставить на «Спартак» сейчас опасно. Учитывая, как играет «Урал», лучше выбрать вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Команда Парфёнова и забивает достаточно, дома точно регулярно огорчает соперников, но и пропускает очень много. Не сказать, что оборона слабая, просто больше мыслей об атаке».



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