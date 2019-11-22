«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.45.



«Конечно, уже в далеком прошлом остались времена, когда «большие татары» поганой метлой и всухую выносили товарищей из братского Казахстана на первом же этапе плей-офф. Но, поверьте, в генетической памяти команд это остаётся. И даже если уже и в тренерских штабах, и в составах обоих соперников с тех славных событий никого не осталось, в подкорке это записано крепко. Именно это всё время мешает «Барысу» показывать своё искреннее лицо конкретно в матчах с казанцами. Именно поэтому на одну казахстанскую победу приходится больше четырёх татарстанских.



Генетическая память – великая вещь. А сейчас она накладывается на общее лидерство «Ак Барса» как в Восточной конференции, так и в КХЛ в целом. То есть у казанцев не только с игрой всё в порядке, но и лучше всех в лиге со стабильностью. Пожалуй, «барсы» на пару с «Авангардом» остаются последними могиканами лиги, которые ещё не уходили в течение нынешнего сезона в крутое пике. Ждёт ли это их впереди? Вполне возможно, но могут и проскочить. По крайней мере с Зинэтулой Хайдаровичем это подчас получалось. У Квартальнова с ЦСКА тоже проходили относительно ровные сезоны без резких скачков. То есть шансы доехать спокойно до плей-офф у «Ак Барса» имеются, и немаленькие.



А пока они должны продлить свою трёхматчевую победную серию. В принципе в нынешнем сезоне у «Ак Барса» на одно поражение приходится четыре победы. То есть вроде бы и можно проиграть. Но можно и отложить – например до поездки в Уфу. Поэтому самым правильным будет запланировать гостевую победу «Ак Барса» — спокойную, скромную по счёту, скорее всего, даже в одну шайбу – зато в основное время. Тем более что у ФОНБЕТ на этот счёт есть достаточно вкусное предложение», — сказал Лебедев.

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