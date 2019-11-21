«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Зарипов возьмёт паузу перед матчем в Уфе

22 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Барыс” в Нур-Султане встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 2.19.

Анализ матча «Барыс» — «Ак Барс» (22.11.2019)

“Ак Барс” набрал серьёзные обороты после паузы на Евротур, выдав три разгрома подряд с общим счётом 11:2, хотя соперники были довольно серьёзные. Досталось второй команде Востока “Авангарду” (3:0), сменившему тренера “Трактору” (4:1) и крепкой “Сибири” (4:1).



В Новосибирске подопечным Дмитрия Квартальнова отчасти повезло. Разгромного поражения хозяева точно не заслужили: они старались играть от себя и много владели шайбой, исправно создавали моменты у ворот фаворита, в итоге перебросав его в полтора раза (34:22).



Но слабая реализация и восхитительная игра Тимура Билялова оставили “снеговиков” с пустыми руками. “Барсы” быстро открыли счёт, после чего не торопили события и действовали довольно аккуратно. Но свои возможности использовали как надо — два гола в большинстве оказались ключевыми. Гости чаще удалялись, однако “Сибирь” реализовала лишнего лишь однажды.



Впереди визит в Нур-Султан. “Барыс” слабо провёл концовку октября, зато после перерыва встрепенулся и вновь наладил набор очков. Что любопытно, все три встречи уходили в дополнительное время. В двух случаях удалось победить (2:1 ОТ с “Северсталью” и 3:2 ОТ с “Автомобилистом”), в одном удачливее оказался соперник (2:3 ОТ с московским “Динамо”).



Состав у казанцев, разумеется, сильнее. Тем не менее на стороне хозяев сразу несколько деталей. В первую очередь, естественно, свой лёд. Подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели в нынешнем сезоне шесть поражений, из них пять — на выезде. Этот фактор нужно учитывать.



Второе — более удобный календарь. “Барыс” имел лишние сутки на отдых, но это ещё не всё. Клуб из Казахстана второй кряду матч проведёт в родных стенах, то есть никаких перелётов у него не было. “Ак Барс”, напомним, вечером среды одержал очень непростую победу в Новосибирске, где много играл в меньшинстве.



А уже 24 ноября лидера КХЛ ожидает новый раунд “зелёного дерби”. Разумеется, принципиальное противостояние с “Салаватом Юлаевым” имеет определённый приоритет. Естественно, казанцы не откажутся от ещё одной победы, однако вероятность кое-каких перестановок в составе существует. Важно, чтобы лидеры не получили травм перед битвой в Уфе и по возможности не тратили лишних сил.



В связи с этим шансы “Барыса” кажутся вполне неплохими, так что мы будем играть от номинального аутсайдера. 1Х идёт за довольно скромный коэффициент 1.68, но можно повысить его за счёт добавления тотала. Например, 1Х + ТБ 3,5 шайбы оценён в 2.75, а П1 с нулевой форой доступна за 2.32.

В последнее время очные встречи получались результативными: 3:2, 3:4 Б, 4:3 и 5:2. В связи с этим можно изучить ещё несколько ставок: обе забьют минимум по две шайбы за 2.34, обе забьют к 30:00 за 2.35 или ТБ 4 шайбы за 1.74. Тут уж зависит от вашего вкуса.

Ставки на матч «Барыс» — «Ак Барс»

Подопечные Дмитрия Квартальнова потерпели в нынешнем сезоне шесть поражений, из них пять — на выезде. Также “Барыс” имел лишние сутки на отдых и был избавлен от перелётов. У казанцев же на носу очередной раунд “зелёного дерби”, полностью выбросить из головы мысли о матче в Уфе трудно даже опытным хоккеистам. Так что шансы у хозяев будут.



Ставка №1: победа “Барыса” с нулевой форой за 2.32.



Ставка №2: обе забьют к 30:00 за 2.35.