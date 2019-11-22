«Рубин» — «Зенит»: прогноз Михаила Гончарова на матч 17-го тура РПЛ в Казани

Автор «Чемпионата» Михаил Гончаров сделал прогноз на матч «Рубин» — «Зенит» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3,5 мяча за 1.97.
«У «Рубина» очевидный атакующий кризис: казанцы забили всего два гола в семи последних матчах. Но и «Зенит» далёк от феерии. Дзюбу в ноябре настиг небольшой спад, результативные атаки даются команде Сергея Семака сложнее, чем в предыдущие месяцы, а сейчас ещё будет матч после международной паузы, где по умолчанию непросто показать оптимальный футбол.
Поэтому первая ставка — в Казани будет забито не более трёх мячей. Вторая — «Зенит» победит. Ставки лучше объединить в одну».
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