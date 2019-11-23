«Рубин» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 17-го тура РПЛ 23 ноября

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Рубин» — «Зенит».
Ставка: обе забьют — нет за 1.66, «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.60.
«В этой встрече всё более-менее понятно. Если мы вспомним первый матч, то «Зенит» тогда издевательски переиграл «Рубин». Разница в классе была значительная.
Но за полтора месяца многое изменилось. Теперь «Зенит» не так хорош, у команды Семака наблюдается некий спад. И прежде всего в эмоциях после неудачных матчей в Лиге чемпионов.
Но в чемпионате команда идёт очень уверенно — всех обыгрывает и лидирует в РПЛ. «Рубин», наоборот, находится в психологической яме: вроде есть неплохие результаты, но команде далеко до тех эмоций, которые были в начале сезона.
Думаю, что в этом матче «Рубину» будет сложно забить. Я бы взял ставку «обе забьют — нет». И ещё мне нравится ставка «Зенит» забьёт в обоих таймах».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 ноября 2019
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:00
- 22 ноября 2019
-
23:08
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 21 ноября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00