«Рубин» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 17-го тура РПЛ 23 ноября

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Рубин» — «Зенит».



Ставка: обе забьют — нет за 1.66, «Зенит» забьёт в обоих таймах за 2.60.



«В этой встрече всё более-менее понятно. Если мы вспомним первый матч, то «Зенит» тогда издевательски переиграл «Рубин». Разница в классе была значительная.



Но за полтора месяца многое изменилось. Теперь «Зенит» не так хорош, у команды Семака наблюдается некий спад. И прежде всего в эмоциях после неудачных матчей в Лиге чемпионов.



Но в чемпионате команда идёт очень уверенно — всех обыгрывает и лидирует в РПЛ. «Рубин», наоборот, находится в психологической яме: вроде есть неплохие результаты, но команде далеко до тех эмоций, которые были в начале сезона.



Думаю, что в этом матче «Рубину» будет сложно забить. Я бы взял ставку «обе забьют — нет». И ещё мне нравится ставка «Зенит» забьёт в обоих таймах».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.