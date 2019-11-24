«Урал» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч 17-го тура чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Урал» не проиграет за 1.76.



«У «Урала» девятое место, у «Спартака» шестое. «Урал» не выигрывал в последних четырех домашних матчах. Более того, «Урал» эти матчи проигрывал. И это при том что команда на девятом месте, а не на последнем, как я уже сказал. Мы, конечно, смотрим на «Спартак» при новом тренере Тедеско. Болельщики ждут чего-то. Напомню статистику «Спартака» при Тедеско: две победы, одно поражение, одна ничья.



При том что «Урал» так неважно выглядит в матчах на своем поле в последнее время, посмотрим первый круг. В первом круге «Урал» обыграл «Спартак» в Москве — 2:1. «Урал» не впервые выиграл в Москве, и это вы, наверное, знаете. В последних четырёх личных встречах «Урал» выиграл у «Спартака» три раза. Может быть, в голове болельщиков это не укладывается, но я сам лично проверил. Если вы любите ставить по таймам, скажу, что чаще всего в матчах этих команд кто-то из команд выигрывает первый тайм. Можно учесть и исходить из этого.



У «Спартака» наконец вышел на свой нормальный уровень звёздный нападающий Ларссон, он забивает. Все четыре мяча Ларссон забил в гостях, на это мы тоже обратим внимание. Травмы «Спартака» такие: Кутепов, Ананидзе. Я не знаю, примут они участие в матче или нет. Вообще, ключевые ли это футболисты для «Спартака», пока непонятно при новом тренере.



Как сыграли команды между собой в сезоне-2018/19? Там интересно, потому что обе команды выиграли в гостях. «Урал» в Москве — 2:1 стабильно. «Спартак» на выезде — 1:0. Если вспомнить матчи на Кубок, то скажу, что «Урал» выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка-2018/19. Всё время «Урал» атакует и что-то неприятное делает для «Спартака». Может быть, дело в том, что «Уралом» руководит Парфёнов. Как бывший спартаковец, он по-особому настроен на игры против своих.



Я буду исходить в своём прогнозе из того, что не может «Урал» пятый матч дома проиграть. Это ведь даже звучит абсурдно. Ещё буду исходить из того, что у «Спартака», конечно, есть проблемы, когда он играет на выезде. Может быть, эти проблемы присутствуют даже в большей степени, чем у любой другой команды высокого уровня. Я считаю, что в предстоящем матче «Урал» не проиграет. Коэффициент на такую ставку предлагается 1,76».



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