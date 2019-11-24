«Арсенал» – «Краснодар»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) – «Краснодар» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Арсенал» играет и даёт играть сопернику. «Краснодар» является фаворитом в этом матче. Подопечным Мусаева удобно играть с таким коллективом. Однако на выступлении краснодарцев в этом поединке может сказаться отсутствие из-за дисквалификации нескольких ключевых исполнителей — Ари, Ольссона и Спаича. Ари есть кем заменить в атаке, к тому же постепенно адаптируется и набирает форму Маркус Берг. Так что потеря бразильца на атакующем потенциале не должна сильно сказаться. А вот отсутствие Ольссона и особенно Спаича вызовет головную боль у тренерского штаба.
Учитывая, что «Арсенал» будет играть дома и что «Краснодар» потерял основного центрального защитника и игрока середины поля, думаю, в этом матче смогут отличиться обе команды».
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