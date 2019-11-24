«Урал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Спартак» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Московский «Спартак» чуть-чуть выправил ситуацию — команда Доменико Тедеско уже шестая. И она отправляется в гости к «Уралу». Между командами всего 2 очка. Ну и «Спартак» едет в гости к команде, которая больше всех пропустила — 29 мячей.



«Урал» играет сам и даёт играть другим. Хотя в последних выездных матчах были нулевые ничьи — с «Рубином» и «Ахматом». Но дома «Урал» стабильно забивает и пропускает, если не брать матч с ЦСКА (0:3). «Спартак» наверняка сыграет в три центральных защитника. В хорошей форме находится Зелимхан Бакаев. Очень здорово «Спартак» выбегает в контратаки, а «Урал» зоны предоставляет сопернику.



Исторически «Спартак» очень неудачно играет с «Уралом», особенно в последнее время. И не сказать, что матчи результативные. Но сейчас предпосылки к результативному матчу быть должны. Бакаев очень старается, Понсе тоже, остальные ребята при новом тренере также стараются. «Урал» с неплохим подбором игроков в атаке также немало проблем доставит Максименко и Ко.



Здесь напрашивается результативный матч, это на поверхности. Я бы взял за 1,75 «обе забьют». За коэффициент выше «двойки» можно усилиться и взять «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Статистически мои предположения не подкреплены, но на интуитивном уровне кажется, что голы будут».



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