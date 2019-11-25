СПАЛ — «Дженоа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2019/20 СПАЛ — «Дженоа».



Ставка: победа «Дженоа» за 2.81.



«У «Дженоа» сменился тренер — пришёл Тьяго Мотта, который уже пытается свои идеи реализовать. Он — новатор в европейском футболе. СПАЛ — средняя команда без больших звёзд. Команда в этом сезоне плохо начала, находится в зоне вылета, и нет пока предпосылок к тому, что она резко поднимется.



В этой встрече я играл бы от «Дженоа». Это команда, которая с новым тренером способна прогрессировать, поэтому возьму ставку на победу «Дженоа», — сказал Арустамян.



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