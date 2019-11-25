«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Нэшвилл» — «Сент-Луис».



Ставка: победа «Сент-Луиса» с учетом ОТ за 2.05.



«Эти две команды уже встречались в субботу, и «Нэшвилл» в Сент-Луисе победил со счетом 4:2. Причем «Предаторз» реально доминировали по броскам (43-26) и блокам (18-7). И ведь «Нэшвилл» не смутило даже, что «Блюз» реализовали одно большинство (1/3), а вот у «Предаторз» (0/3) это не получилось.



При этом «Сент-Луис» идет первым в таблице Западной конференции, а вот «Нэшвилл» оказался аж на 11-м месте и пока не попадает в зону плей-офф. В целом у «Блюз» не пропала чемпионская хватка, благодаря которой они взяли Кубок Стэнли. До встречи с «Предаторз» они разгромили «Калгари» (5:0), задушили «Тампу» (3:1) в своих тисках. Нет, это реально сильная команда.



И о травмах: не факт, что за «Нэшвилл» сыграет ведущий защитник Виктор Арвидссон. А вот у «Блюз» не играют Владимир Тарасенко, Александр Стин, Сэмми Блэйс. Тут проблем побольше.



В целом я бы взял такие коэффициенты:



2,05 – итоговая победа «Сент-Луиса», пусть даже с учетом овертайма и буллитов. Проиграть два раза подряд одному и тому же сопернику – для команды Крэйга Беруби это будет как пощечина. Они сделают все, чтобы этого не допустить.



2,15 – тотал в этом матче в основное время будет больше 6,00. Да, тут есть большой риск, потому что «Сент-Луис» в принципе пропускает мало. Но если будут шесть шайб, то деньги вернутся, а хороший кэф имеет шанс выстрелить в НХЛ, где в среднем в этом чемпионате каждая команда забивает 3,08 гола.



1,70 – прогнозирую, что «Нэшвилл» в этом матче забросит больше, чем 2,50 шайбы. Так страхуюсь на тот случай, если «Предаторз» и в этот раз окажутся сильнее. Но что-то мне подсказывает, «Сент-Луис» второй раз подряд одному и тому же сопернику не уступит», — сказал Лысенков.



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