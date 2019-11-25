Ставка на матч КХЛ принесла клиенту БК 4 млн чистой прибыли
Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку на сумму 2,5 млн рублей на матч Континентальной хоккейной лиги «Авангард» — «Автомобилист». Игрок выбрал победу клуба из Екатеринбурга с учётом овертайма за коэффициент 2.6.
На 8-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря голу Брукса Мэйсека. В середине третьего периода «Авангард» отыгрался, отличился Сергей Шумаков. Встреча перешла в овертайм, где Георгий Белоусов с передачи Павла Дацюка принёс «Автомобилисту» победу.
Таким образом, клиент букмекерской конторы выиграл 6,5 млн рублей, из которых чистая прибыль составила 4 млн рублей.
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