«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.55.



«Итак, «Автомобилист» преодолел игровой кризис, который, вполне возможно, был плановым. Неплановой точно была его глубина, но, как говорится, не всё складывается так, как ты хочешь. Кроме того, шкребануть по дну турнирной таблицы (хотя бы конференции) лидерам весьма полезно: посмотрите на «Магнитку» и «Локомотив».



Они тоже побывали там, куда Макар телят не гонял, где на постоянной основе живут Риги, Мински и Куньлуни, и вынесли оттуда много полезного. Конечно, до возвращения былых результатов ещё далеко, «Автомобилист» пока зацепился пальцами за зону плей-офф, но можно не сомневаться, что уже в ближайшее время он в этой самой зоне сядет основательно и окопается со всех сторон.



«Торпедо» на фоне свежевсплывающего «Автомобилиста» выглядит, конечно, получше. И в своей Западной конференции (хотя кто скажет, какая конференция для «Торпедо» своя?) даже находится в верхней её части. Но, кажется, счастливые билеты уже были розданы, причём давно, нижегородцы их волею календаря не получили и теперь будут огребать от екатеринбуржцев, что называется, и за себя, и за тех парней, что выиграли у «Автомобилиста» 12 раз в 14 матчах. То есть налицо живое воплощение вопроса «Что такое «не везёт» и как с ним бороться?».



В общем, «Автомобилист» победит, сделает это спокойно, основательно и в основное время. Более того, даже с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.



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