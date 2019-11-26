«Даллас» — «Клипперс». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 27 ноября

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ставка: индивидуальный тотал Луки Дончича меньше 50,5 балла по сумме очков, подборов и передач с коэффициентом 1.83



«Маверикс» и «Клипперс» набрали шикарный ход. У обеих команд по пять побед подряд, место в топ-4 Западной конференции, но причины успешных серий сильно отличаются. «Даллас» взлетел наверх за счёт феноменальной игры Луки Дончича. Словенец выдаёт один сумасшедший матч за другим и уже вошёл в число претендентов на приз MVP.



У калифорнийцев всё куда проще. Кавай и Джордж наконец-то начали выступать вместе, а не поочерёдно, поэтому «Клипперс» превратились в настоящую машину. Когда у тебя в старте выходят две полноценные звезды, а со скамейки за огневую мощь отвечают Уильямс и Харрелл, то соперникам не позавидуешь.



В ближайшем поединке мы поверим в оборонительный потенциал форвардов гостей и сделаем ставку на индивидуальный тотал Дончича меньше 50,5 балла по сумме очков, подборов и передач с коэффициентом 1.83. В ноябре Лука неудержим. По ходу последнего месяца осени словенец выдаёт 32,5 очка + 10,6 подбора + 10,8 ассиста, реализуя свыше 50% бросков в поле.



Но суть в том, что у «Клипперс» сильнейший набор персональщиков именно против Луки. Судите сами: у Кавая 5 попаданий в символические сборные по игре в защите, 4 у Джорджа. Если Док Риверс хочет продлить победную серию, то весь матч Дончича будет преследовать один из лучших оборонительных форвардов всей лиги.



Не будем забывать о колючем и кусачем Беверли. Патрик сделает всё возможное, чтобы вывести соперника из себя, поэтому Дончича ожидает невероятное испытание. В ноябре «Клипперс» входят в топ-5 по защитному рейтингу и лидируют по доле подборов. Кроме того, по проценту попадания с игры соперников калифорнийцы лучшие на указанном отрезке. Лука столкнётся с массой трудностей по трём основным статистическим показателям.

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