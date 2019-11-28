«Истанбул Башакшехир» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Истанбул Башакшехир» — «Рома».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.79.



«У «Ромы» непростое положение в группе, она растеряла много очков, и поэтому сейчас для неё выход в плей-офф под большим вопросом. Но это сильная команда, что она доказала в последнем матче в чемпионате Италии — против «Брешии».



Поэтому мне кажется, что «Рома» должна победить и у неё есть все шансы забить в этом матче больше 1,5 мяча. Думаю, эта ставка должна зайти. Но и уверен, что шансы забить будут и у «Истанбула», поэтому другая ставка — тотал больше 2,5», — сказал Арустамян.



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