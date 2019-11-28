«Истанбул Башакшехир» — «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на Лигу Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Истанбул Башакшехир» — «Рома».
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.79.
«У «Ромы» непростое положение в группе, она растеряла много очков, и поэтому сейчас для неё выход в плей-офф под большим вопросом. Но это сильная команда, что она доказала в последнем матче в чемпионате Италии — против «Брешии».
Поэтому мне кажется, что «Рома» должна победить и у неё есть все шансы забить в этом матче больше 1,5 мяча. Думаю, эта ставка должна зайти. Но и уверен, что шансы забить будут и у «Истанбула», поэтому другая ставка — тотал больше 2,5», — сказал Арустамян.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 28 ноября 2019
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:00
- 27 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30