ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Лудогорец».



Ставка: победа ЦСКА и меньше 3 мячей в матче за 4.00.



«ЦСКА сейчас держится за счёт строгой игры. Понятно, что первый матч (где «Лудогорец» разгромил москвичей) показал, как не нужно играть «армейцам», как не нужно раскрываться.



И мы сейчас видим, кто те люди, которые ведут игру, – это Фернандес, Влашич, Чалов, это игроки, которые могут забить. Один голешник они всегда могут сделать.



Самое главное – игра в обороне. А в обороне хотя и бывают какие-то ошибки, но выручает Акинфеев. Поэтому мне думается, что ЦСКА победит некрупно.



Ставлю на победу ЦСКА, победу ЦСКА во втором тайме и ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.