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«Краснодар» – «Базель»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Лиги Европы

«Краснодар» – «Базель»: прогноз Валерия Непомнящего на встречу Лиги Европы
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового турнира Лиги Европы «Краснодар» – «Базель».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.90.

«В этом матче я считаю фаворитом «Краснодар» и поставлю на их победу. У них сейчас хорошая обойма игроков. По игре и по составу «Краснодар» не уступает «Базелю», здесь вопросов нет. Просто какое-то невезение у наших команд. Я иногда просто поражаюсь, в каких условиях наши команды не побеждают.

Сильнейшая сторона «Краснодара» — это игра в нападении. У него очень сильные игроки в передней линии, средняя линия тоже хорошо заточена под атаку. Оборона, правда, у «Краснодара» не очень быстрая, но тем не менее думаю, что играть в атаку в этом матче будет правильным решением. Благодаря этому краснодарцы смогут добиться победы и приблизить себя к выходу из группы. «Краснодар» сможет взять реванш у «Базеля» за гостевое поражение (0:5) в первом туре.

Швейцарские команды, как, например, и голландские, много думают об игре в атаке, о том, что привлекает зрителей. В матче с «Краснодаром» «Базель» не будет сидеть в обороне, если, конечно, краснодарцы их не заставят. А так, мы увидим атакующий футбол со стороны обеих команд, особенно если «Краснодар» сумеет забить первым. Тогда вообще футбол будет с шашками наголо», — сказал Непомнящий.

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