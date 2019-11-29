«Зенит» — «Реал»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Реал».



Ставка: победа «Реала» минимум в 9 очков за 2.23.



«Зенит» после 10 туров имеет в своём активе лишь 2 победы и занимает 18-е место. Тренер Жоан Плаза ставит во главу угла плановые замены и глубокую ротацию. Как говорится, ему виднее. Скорее всего, в этом матче не смогут принять участие из-за травм лёгкий форвард Матеуш Понитка и игрок сборной России Андрей Зубков. Стартовая пара защитников выглядит так: Ренфро + Холлинс. Оба в последних матчах сыграли результативно. Но замены на этих позициях хорошие: разыгрывающие Альбиси и Хвостов, универсал Понкрашов и выздоровевший Воронов.



Без Понитки на позиции лёгкого форварда появится Трушкин. Все матчи начинал мощный форвард Томас. В центре Пласа начинает с Айверсоном, которого меняет Айон. Но и Пушков свои минуты получает. На обе позиции нападающих лишь одна замена — Абромайтис. При средней результативности «Зенита» 74,7 очка за матч сложно ожидать результативной игры. Значит, победить возможно, только остановив нападение «Реала».



«Реал» имеет 7 побед в 10 играх, идёт 3-м. У тренера Пабло Ласо широкий выбор игроков периметра: разыгрывающие Кампаццо, Козер и Лапровиттола; атакующие защитники Льюль, Кэрролл и ветеран Фернандес, который и в качестве легкого форварда может сыграть. В отсутствие травмированного Тэйлора чистый 3-й номер только Дек.



Во всех 10 предыдущих матчах выходили в старте мощный форвард Рэндольф (12,5 очка за матч) и центровой Таварес. У обоих качественные замены — Томпкинс и Мики соответственно. Тренер Пабло Ласо в позиционном нападении больше полагается на пик-энд-роллы с участием снайперов. В отрыв испанцы с учетом скорости Рэндольфа, Мики и маленьких бегут организованно», — сказал Гомельский.



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