«Локомотив» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск.



Ставка: «Локомотив» выиграет минимум в 3 шайбы 2.85.



«По большому счёту, минское «Динамо» никогда не было реальным конкурентом ярославцев. Было два сезона, когда минчане пытались «держать фишку» в дивизионе. Но в первом из тех двух сезонов «Локомотива» не было вовсе по известным всем трагическим обстоятельствам. А на следующий год в составе «Локомотива» играли едва оперившиеся «птенцы», вчерашние вэхаэловцы. Всё остальное время «Локомотив» минчан бил, но один матч из четырех обычно отдавал. Так и сложилась общая статистика личных встреч с почти двукратным преимуществом Ярославля по количеству побед и полуторным преимуществом по заброшенным и пропущенным шайбам.



Есть ли смысл ждать чего-нибудь особенно на этот раз? Ну, ждать можно всегда, вопрос лишь в том, когда дождешься. «Локомотив», как мы помним, начал сезон мерзопакостно и лишь недавно полез в гору. Высоко ещё не забрался, поэтому Ярославль от Минска в турнирной таблице Западной конференции отделяют всего-то три строчки. Но, во-первых, в этих строках кроется водораздел между попадающими в плей-офф и наблюдающими за этим праздником жизни со стороны. А во-вторых, очковая разница существенная, а при нынешней двухочковой системе так и вовсе громадная.



Добавим сюда место проведения матча и сделаем правильный вывод о том, что минчанам на Волге ловить особо нечего. «Локомотив» победит, уверенно и в основное время, и счет будет что-то из серии 4:1 или 5:2», — сказал Лебедев.



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