«Крылья Советов» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Уфа» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 1,5 мяча за 2.40.



«Не припомню ситуации, когда бы между шестой командой и предпоследней было всего 5 очков, хотя уже больше круга сыграно. Сейчас каждый матч для команд, которые не относятся к лидерской группе, за шесть очков. Каждая победа имеет огромное значение. «Крылья» — «Уфа» — матч из этого разряда.



Примерно равные команды, на мой взгляд. У обеих есть проблемы с атакой. Но они вообще у всех есть в нашем чемпионате. Думаю, здесь обе команды будут концентрироваться на качественной игре в обороне. Главное — не пропустить, не проиграть. Победа многое даёт, но рискнуть и отдать три очка конкуренту нельзя.



Преимущество своего поля есть у Самары, но вряд ли это повлияет на игру. У «Уфы», как мне кажется, больше шансов убежать в контратаку и забить. Но, на мой взгляд, голов будет мало, если они вообще будут. Холодает, мячи жёлтые найковские в такую погоду каменеют. Так что «меньше 1,5 мяча».



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