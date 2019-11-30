«Ливерпуль» — «Брайтон»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–2) за 2.15.
«Сегодня любая игра «Ливерпуля» вызывает повышенный интерес. Команда Юргена Клоппа уверенно идёт во главе турнирной таблицы с 37 очками. Набрать очередные три очка мерсисайдцы вполне могут 30 ноября в 14-м туре, когда будут принимать «Брайтон». Матч состоится 30 ноября и начнётся в 18:00 мск.
У соперника «Ливерпуля» 15 очков и место за пределами первой десятки. За предыдущие два сезона, что «Брайтон» выступает в Премьер-лиге, не смог взять ни одного очка у красных: четыре матча, четыре поражения. «Чайки» забили всего один гол в этих матчах, пропустив 11. Сами понимаете, каков статистический расклад.
Выиграть на «Энфилде» — задача архисложная для любого клуба, для любого тренера. Беспроигрышная серия на родной, легендарной арене составляет уже 46 матчей с 23 апреля 2017 года. Выигрышная серия составляет 13 матчей, она началась 30 января 2019 года. Последним, кто зацепил ничью на «Энфилде», был «Лестер», сыграв со счётом 1:1.
Конечно, в футболе всякое бывает, что уж тут говорить. Но я нахожу логичным поставить всё же на очередную победу «Ливерпуля» с форой (–2) и коэффициентом 2.15».
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