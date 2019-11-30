«Бавария» — «Байер»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги 30 ноября

Известный телекомментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер».



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1,5) за 1.75.



«В связи с тем, что сейчас происходит в “Баварии”, возникает ощущение, будто футболисты сбросили с себя оковы. Они побежали, они в каждом матче играют в атаку. Забивают, несмотря на то, какой счёт на табло. Как говорил сам Роберт Левандовски после матча с “Црвеной Звездой”, в котором он забил четыре мяча: “Я бы мог забить ещё, но главное, что мы повеселились”. Короче говоря, “Бавария” веселится. Ханс Флик вернул “Баварии” те ценности, которые отличали эту команду от других в Европе.



Сейчас стали говорить, что “Бавария” начала играть по-баварски. Я не буду с этим спорить. Вернулся прессинг, вернулись быстрые атаки и всё то, чего не хватало клубу при Нико Коваче. При предыдущем специалисте “Бавария” действовала весьма осторожно, но сейчас совсем другая картина.



Понятно, что “Бавария” является фаворитом, учитывая её великолепную форму. Все играют на прекрасном уровне. Даже ротация, как в матче с “Црвеной Звездой”, команде не мешает. Горетцка выходит, Коутинью очень ярко смотрится, Мюллер в порядке. Ротация работает, всё работает у “Баварии”. В общем, “Байеру” будет очень тяжело в Мюнхене, хоть иногда он и выглядит как топ-клуб. Коллектив Петера Боша может включиться и провести какой-то отрезок на великолепном уровне, прессинговать и играть в современной манере. Но топ-клубы отличает стабильность, которой у гостей нет. Кстати, с тем же “Локомотивом” они сыграли не очень здорово.



Я думаю, что нужно рассчитывать только на победу “Баварии”. У “Байера” есть проблемы в обороне, и хозяева будут этим пользоваться. Мне кажется, что на “Баварию” нужно ставить с форой. Например, с форой (–1,5). А может, они выиграют даже крупнее, но лучше не рисковать и взять полтора».