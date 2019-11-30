«Бавария» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер».



Ставка: победа «Баварии» с форой (–1,5) за 1.75.



«Такой матч привычно считать центральным, хотя непосредственной борьбы между «Байером» и «Баварией» уже нет много лет. Думаю, что и в этот раз будет так. «Байер» провёл энергозатратный матч в Москве с «Локомотивом», одержал победу. Настроение сейчас хорошее, но у «Баварии» оно гораздо лучше.



«Бавария» выиграла последние четыре матча с разницей мячей 16-0. Никакого сравнения с «Баварией» Нико Ковача. Полагаю, что она является фаворитом в этой встрече. Скорее всего, даже не просто выиграет, а нокаутирует своего соперника. «Байер» не очень крепок духом, а та модель, которую он применяет, повязанная на контроле мяча, очень подходит для «Баварии».



Выбираю две ставки, но они почти одинаковые. Для тех, кто любит выбирать надёжнее, — победа «Баварии» с форой (–1,5) с коэффициентом 1,75. Но я полагаю, что в этом матче можно решиться и на победу «Баварии» с форой (–2) за 2,22. Всё-таки силы неравны, а «Бавария» находится в слишком хорошей форме. Просто не вижу, что реально «Байер» может ей противопоставить».