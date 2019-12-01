«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Спартак».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.01.



«Мне кажется, что сейчас Тедеско понимает, что ввязываться в открытый бой с «Зенитом» ему не с руки. Скорее всего, «Зенит» не будет играть так, как играл «Урал» в последнем матче. Думаю, что Тедеско будет использовать тот план, который сработал в матче с «Локомотивом». То есть потерпеть, чуть-чуть отплеваться от настойчивых атак хозяев, а потом резко выстрелить и постараться убежать в контратаку, как может сделать Бакаев и другие быстрые футболисты «Спартака».



Думаю, что снова много голов в этом матче ждать не стоит, хотя «Зенит» — «Спартак» — это всегда была история про голы. На этот раз можно попробовать сыграть низ. За низ в таком матче болеть как то не с руки и неинтересно, но, на мой взгляд, «Зенит» оставил много сил в матче с «Лионом». Понятно, что там положительные эмоции, но впереди ещё и важный матч в Лиссабоне, а «Спартак» целенаправленно готовился к этой встрече.



Однако пока «Спартак» выглядит еще рыхло, не очень уверенно, но некоторые спайки уже удалось наиграть Тедеско. Это будет хороший матч с точки зрения тактики, но боюсь, что не очень интересный с точки зрения наполнения. Мой прогноз на эту встречу — низ с неплохим коэффициентом. Тотал меньше 2,5 оценивается выше двойки. Можно сыграть и тотал меньше 3, засунув куда-то в экспресс. В последний раз, когда я смотрел, там был коэффициент 1,50.



Опять-таки это мои мысли, тут может быть всё что угодно. Когда играют «Зенит» и «Спартак», то дай бог, чтобы обошлось без судейских ошибок. Главное, чтобы судьи отработали хорошо и мы после матча говорили о футболе, а не о судейских ошибках».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: КДК уже потирает руки На битву двух столиц доступна самая необычная ставка в истории футбола.