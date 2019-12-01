«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Зенит» — «Спартак».



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.10.



«На результат ставить опасно. Всё возможно. Думаю, «Спартак» будет аккуратен, особенно в первом тайме. Команда при Тедеско излишне не рискует. А вот во втором тайме, когда «Зенит» устанет, матч Лиги чемпионов не может не сказаться, игра раскроется, пойдут моменты.



Так что взял бы вариант «второй тайм результативнее первого» за 2,10. Думаю, в первом тайме голов может не быть, а потом начнётся более интересный для болельщиков футбол — атака на атаку».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: КДК уже потирает руки На битву двух столиц доступна самая необычная ставка в истории футбола.