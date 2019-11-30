«Алавес» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 15-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.81.



«Реал» в порядке сейчас. В чемпионате здорово выглядит, и с Парижем прекрасный футбол удалось показать. Да, не повезло и не совсем понятно, почему «Реал» не смог обыграть «ПСЖ». Кейлор Навас много спасений совершил. И «Реал» в решающих стадиях атак чуть-чуть недоработал. Такое бывает. Но, по-моему, футбол был лучшим в этом сезоне при Зидане.



«Реал» отправляется в гости к «Алавесу». Понятно, «Алавес» слабее, но в прошлом сезоне «Реал» там проиграл — 0:1, пропустив от Ману на 95-й минуте. В прошлом сезоне «Реал» проиграл «Эйбару», но в этом выиграл крупно. Надо реабилитироваться и за прошлогоднее поражение в матче с «Алавесом». У «Реала» для этого есть ресурсы, кадры и возможности.



Так что «Реал» с форой -1 за 1,81 — хорошее предложение».



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