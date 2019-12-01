«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный телекомментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Астон Вилла» — команда, которой тоже в общем-то доставалось в последнее время достаточно часто, но победа над «Ньюкаслом» в прошлом туре должна не только немного подправить турнирное положение, но и поднять настроение и веру в себя у футболистов. Моментов они смогли создать достаточно много в игре против «Ньюкасла», а «Ньюкасл», напомню вам, — это клуб, который очень плотно старается обороняться и именно в оппозиционном нападении против него проявлять себя достаточно сложно.



Здесь, как я думаю, расклад будет совсем другой. Без мяча, скорее, будет «Астон Вилла». Она на выезде, она на «Олд Траффорд» против «Манчестера», который хоть и уступил «Астане» в Лиге Европы, но к предстоящей игре английского чемпионата это, на мой взгляд, прямого отношения не имеет. Был абсолютно не основной состав у Сульшера. Поражение от «Астаны» не должно никак влиять на физическое — и тем более психологическое — состояние игроков, которые будут в воскресенье, 1 декабря, играть на «Олд Траффорд».



«Манчестер» играет дома. «Манчестер» в атаке себя проявляет неплохо в последних турах, забивает три мяча в ворота «Шеффилда», три гола было и в матче с «Брайтоном», те же три мяча «Манчестер» забил «Норвичу». Поэтому я думаю, что в домашней игре против «Астон Виллы» рассчитывать на то, что «Манчестер Юнайтед» забьёт хотя бы один гол, вполне логично. При этом я думаю, что оборона «Манчестера» может вновь дать сбой, а «Астон Вилла» атаковать умеет, и исполнители у неё есть неплохие. Так что мой прогноз на эту встречу формулируется так: обе команды забьют с коэффициентом 1.83».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.