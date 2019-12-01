Во сколько играют «Зенит» и «Спартак», где смотреть и каков прогноз на матч РПЛ

Сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в матче 18-го тура РПЛ встречаются «Зенит» и московский «Спартак». Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч Премьер». Начало встречи — в 19:00 мск.



Поставить на победу питерцев в этом матче можно с коэффициентом 1.55 (примерно 62%). Шансы спартаковцев букмекеры оценили коэффициентом 6.25 (15%). Сделать ставку на ничью можно за 4.14 (23%).



После 17 туров зенитовцы лидируют в турнирной таблице, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско расположились на шестом месте, в активе «Спартака» 22 очка.



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