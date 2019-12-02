ЦСКА – СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – СКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.95.



«ЦСКА находится не в лучшей форме. Но с другой стороны, против СКА они в последних встречах очень часто добивались побед. В этом сезоне команды встречались дважды, и оба раза сильнее были московские армейцы. Вот и в предстоящем матче я также ставлю на ЦСКА. Поддержка болельщиков будет на стороне ЦСКА. Но домашняя площадка не является важным фактором, так как в гостях ЦСКА также регулярно побеждает.



Состав у ЦСКА сейчас более сильный практически на всех позициях, однако ему сейчас не удаётся показывать максимальный результат. Команда играет нестабильно, особенно после паузы на матчи сборных. Москвичам сейчас нужно набрать форму и одержать серию побед. Думаю, к матчу против СКА команда Игоря Никитина подойдёт в хорошей готовности, потому что это важный поединок для обоих соперников. Однако ЦСКА в этом противостоянии выступает более уверенно.



СКА после не самого удачного старта сезона набрал ход, стабильно получает очки и нашел свою игру после ухода Гусева и Дацюка. Команда привыкла действовать без своих лидеров прошлого сезона.



ЦСКА и СКА, несмотря на все свои проблемы, остаются главными фаворитами конференции, как и в последние 2-3 года. И они будут биться за первое место на Западе.



Матч не получится результативным, как это часто бывает в их личных встречах. Будет красивая игра, но у команд хорошие вратари, поэтому забросят не больше пяти шайб. В первую очередь команды будут внимательно играть в обороне, а уже только потом думать об атаке», — сказал Вуйтек.



ЦСКА — СКА. Прогноз: действующий чемпион оборвёт победную серию петербуржцев СКА одержал восемь побед подряд. Пришёл черёд финального босса.