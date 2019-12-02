«Золотой мяч-2019»: во сколько трансляция, кто получит, ставки и прогнозы

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоится церемония вручения награды «Золотой мяч». Начало — в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция — на телеканале «Матч ТВ».
26 ноября в СМИ появилась информация о том, что учредители премии уже уведомили Лионеля Месси в победе в голосовании и взяли у аргентинца интервью. В букмекерских конторах коэффициент на победу Лионеля обрушился до 1.1 (83% вероятности). Его ближайший конкурент — голландец Вирджил ван Дейк. На его триумф ван Дейка можно поставить за 5.25 (17%).
У Лионеля Месси сейчас пять «Золотых мячей». Форвард «Барселоны» получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.
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