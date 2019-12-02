«Краснодар» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Тамбов» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Краснодара» минимум в 2 мяча за 2.22.



«Тамбов» при новом тренере Первушине выдал очень неплохую серию из трёх побед. Теперь это уже не такой однозначный аутсайдер Премьер-Лиги. «Тамбов» сейчас даже не последний. Замыкает таблицу «Сочи», которое тоже тренера успело поменять.



«Краснодар», разумеется, сильнее, он давно не проигрывает. Но по содержанию и качеству игры определённые вопросы имеются. По игре с «Базелем» тоже есть вопросы, но там в приоритете был результат. «Краснодар» этого результата добился.



Дома «Краснодар» неплохо играет против таких команд, как «Тамбов». Где-то повезло «Краснодару» с «Ростовом», где-то чуть повезло с «Оренбургом», но он помощнее, чем нынешний «Тамбов». Сколько бы защитников ни выставил «Тамбов», «Краснодар» должен выиграть. Серьёзное значение будет иметь первый гол, как это было в первом круге в Саранске, когда 2:0 краснодарцы победили.



Впереди у «Краснодара» определяющий матч на этом отрезке — против ЦСКА, так что терять очки здесь нельзя. Беру победу «Краснодара» с форой (-1,5) мяча. Можно было бы и с форой (-1) за 1,65, но рискну взять ставку за 2,22», — сказал Генич.

«Краснодар» — «Тамбов». Прогноз: проверяем интересную ставку на угловые Стилистические особенности «быков» позволяют заиграть надёжный вариант со статистикой.