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«Салават Юлаев» – «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Салават Юлаев» – «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Трактор».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.55.

«Трактор» сейчас чуть-чуть поднялся. Челябинская команда выиграла последнюю игру, как раз таки у «Салавата». Я думаю, что это будет матч-реванш для «Юлаева». Уфимцы будут мотивированы после поражения, тем более игра предстоит перед своими болельщиками. Поэтому они должны подготовиться к ней очень серьезно. Не думаю, что игра закончится крупной победой «Салавата». Считаю, что будет плотная борьба за каждую шайбу, и игра пройдет с преимуществом Уфы, но не будет разгромного счёта.

После смены тренера результаты «Трактора» немного улучшились, но все равно команда еще не поднялась так высоко в таблице. Не знаю, как у них сложится все в дальнейшем, но я предполагаю, что они будут бороться за плей-офф до последнего», — сказал Вуйтек.

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