«Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Бернли» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Бернли» с форой (+2) за 1.73.
«В это сложно поверить, но в последних пяти матчах во всех турнирах «Манчестер Сити» победил всего раз. В чемпионате «Сити» отстал от «Ливерпуля» уже на 11 очков, и нет особых предпосылок к тому, чтобы это отставание начало сокращаться в ближайшее время.
Напротив, команды вступают в самый сложный, энергозатратный период, и страдающему от потери ведущих футболистов «Ман Сити» должно быть непросто. В Бернли, например, по-прежнему не сыграют ни Сане, ни Ляпорт, ни Зинченко с Агуэро.
После выхода «Бернли» в АПЛ команды встречались там четырежды, и ни разу «Сити» не выигрывал с разницей более чем в один мяч. Стилистика игры у хозяев за это время совсем не изменилась, уровень в классе команд остался примерно таким же. Сейчас к тому же на гостях может не лучшим образом сказаться непростой календарь и сложная кадровая ситуация.
Короче говоря, не думаю, что «Бернли» впервые проиграет «Сити» дома крупно именно сейчас», — сказал Петросьян.
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