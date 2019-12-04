«МЮ» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 4 декабря, в матче 15-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». Встреча начнётся в 22:30 мск.



«Манчестер Юнайтед» не может одержать победу уже в трёх подряд матчах. Если поражение от «Астаны» в Лиге Европы объяснимо отсутствием мотивации и игроков основного состава, то две подряд ничьи в английской Премьер-лиге больно ударили по амбициям «красных дьяволов». Вернуться в топ-4 теперь будет ещё сложнее, к тому же набрал ход «Тоттенхэм».



Жозе Моуринью пока штампует одну победу за другой. «Шпоры» со счётом 3:2 переиграли «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмут» в АПЛ, а также одолели «Олимпиакос» (4:2) в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» отстаёт от зоны ЛЧ на шесть очков и, учитывая нестабильность «Челси», имеет хорошие шансы на попадание в топ-4.



За вкусный коэффициент 2.24 мы возьмём индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5. В трёх матчах с Моуринью на посту главного тренера «шпоры» в сумме забили 10 мячей. «Манчестер Юнайтед» пропустил два от «Астаны», но там был не первый состав. А вот ещё пара голов от «Астон Виллы» и трёшка от «Шеффилд Юнайтед» получены основой «красных дьяволов».



У хозяев остаётся множество травмированных исполнителей. Сульшер не сможет рассчитывать на Бейи, Погба, Рохо, Далота, Фосу-Менса, а Матич и Мактоминай под вопросом. Моуринью обойдётся без Льориса, Ворма, Ламелы и Дэвиса, но на атакующем потенциале «Тоттенхэма» это никак не скажется.



Против больших клубов Сульшер любит использовать контратакующий футбол, но разве Моуринью позволит норвежцу перехитрить себя? «Манчестер Юнайтед» играет дома и будет вынужден атаковать и раскрываться. Когда шустрые Сон, Кейн и, например, Моура останутся против Магуайра и компании, то у ворот «красных дьяволов» начнётся паника. «Тоттенхэм» создаст достаточно моментов, а с реализацией у «шпор» обычно полный порядок. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью устроит шоу Особенный возвращается на «Олд Траффорд», где в прошлом сезоне получил 0:3 от «Тоттенхэма».