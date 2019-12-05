Финал Гран-при—2019. Женщины: прогноз Эммы Гаджиевой на фигурное катание

Мастер спорта по фигурному катанию, спортивный журналист, ведущая телеканала «Матч! Страна» Эмма Гаджиева сделала прогноз на выступления женщин в финале Гран-при сезона-2019.



Ставка: итоговая победа Трусовой за 2.70.



«Нас ждёт финал чемпионской серии Гран-при. О том, что борьба будет интересная и напряжённая, даже и говорить не буду, потому что там соберутся сильнейшие фигуристы планеты.



Поэтому давайте сразу перейдём к букмекерам и к тому, на кого они ставят. В частности в короткой программе у женщин. Тут букмекеры предлагают коэффициент 2.70 на победу Алёны Косторной, а на победу Александры Трусовой — 3.50. Здесь я с ними согласна. Мы знаем, что Трусова выучила аксель в 3,5 оборота, но я не знаю, будет ли она его исполнять в короткой программе финала Гран-при. Да и даже если она пойдёт на этот шаг, короткая программа всё равно останется за Алёной Косторной. Хотя с таким составом, когда сразу пять фигуристок способны и достойны занять первое место, делать прогнозы — это крайне неблагодарное дело.



Что касается итогового результата, то и здесь букмекеры отдают предпочтение Алёне Косторной. Они считают, что именно она выиграет финал Гран-при. Коэффициент на её победу 2.50, а победа Александры Трусовой оценивается в 2.70. Разница сократилась по сравнению с короткой программой. Тем не менее мне кажется, что с арсеналом четверных прыжков Саша способна выиграть Гран-при. Уж очень дорого стоят те прыжки, которые она исполняет. Так, конечно, желаем всем фигуристкам чистых прокатов.



Да, чуть не забыла. У букмекеров появилась такая приятность в виде ставки на то, будет ли побит мировой рекорд в женском одиночном катании по сумме баллов. Коэффициент на то, будет этот рекорд побит или нет, одинаковый — 1.90. Мне, конечно же, хочется, чтобы он был побит, чтобы новой рекордсменкой стала фигуристка из России», — сказала Гаджиева.



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