«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл».
Ставка: ничья за 3.45.
«Шеффилд Юнайтед» на удивление начинает спотыкаться в последних матчах, что было на него не похоже, а вот «Ньюкасл», напротив, воспрял после кошмарного старта и в последних играх выглядит целостно и достаточно раскованно. Вместе с набранными очками и победами приходит и уверенность.
Я жду от этого матча ничейного исхода, что будет забито меньше 2,5 гола и обе команды смогут отличиться. «Шеффилд» — команда низовая, и ставка на низ вроде бы оправданна. Думаю, что больше одного мяча в исполнении каждой из команд мы не увидим», — сказал Казаков.
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