«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.45.



«Последние денёчки выдались для бело-голубых такими, что врагу не пожелаешь. Тут, с одной стороны, как бы два поражение подряд, что, в принципе, можно расценивать как начало пикирования. С другой, соперники у динамовцев были такие, что ужас-ужас: оба лидера конференций. Крикуновцы проиграли, но проиграли на выезде и в обоих матчах упирались. Теперь легче не будет, поскольку совсем недавно «Динамо» этот самый «Локомотив» уже обыграло, и с достаточно приличным счётом 4:1. С той победы прошло чуть больше недели, то есть самая нужная температура для мести, которую надо подавать холодной.



«Локомотив» пока лишь окопался в зоне плей-офф Западной конференции. Пока в самом низу, но уже надежно и простреливает все подступы снизу. Все идет к тому, что на первом этапе плей-офф нынешние соперники запросто могут выйти друг на друга, и пока непонятно, кому от этого будет хуже. При нынешних раскладах «Динамо» должно застолбить за собой третье место на Западе, а «Локомотиву» вполне по силам подняться на шестую строчку, и – вуаля, привет в четвертьфинале. Но это будет ещё нескоро.



Что же касается сейчас, то за основу прогноза хочется взять статистику личных встреч. Там, конечно, сплошное равенство, с малюсеньким, как туберкулезная палочка, преимуществом железнодорожников. Но статистика эта ненавязчиво намекает, что в пяти последних «междусобойчиках» хозяева победили четырежды. И пусть сейчас «Динамо» в таблице много выше, но играть-то им в Ярославле. А значит, «Локомотив» победит. А поскольку эти соперники страсть как не любят играть в неоплачиваемое время, то есть в овертайме, то победят хозяева за три периода. С минимальным счётом и при небольшом количестве заброшенных шайб», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз: отдохнувшие ярославцы зацепятся за очки Бело-голубые проиграли в Ярославле четыре матча подряд.