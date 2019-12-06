«Локомотив» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.45.
«Последние денёчки выдались для бело-голубых такими, что врагу не пожелаешь. Тут, с одной стороны, как бы два поражение подряд, что, в принципе, можно расценивать как начало пикирования. С другой, соперники у динамовцев были такие, что ужас-ужас: оба лидера конференций. Крикуновцы проиграли, но проиграли на выезде и в обоих матчах упирались. Теперь легче не будет, поскольку совсем недавно «Динамо» этот самый «Локомотив» уже обыграло, и с достаточно приличным счётом 4:1. С той победы прошло чуть больше недели, то есть самая нужная температура для мести, которую надо подавать холодной.
«Локомотив» пока лишь окопался в зоне плей-офф Западной конференции. Пока в самом низу, но уже надежно и простреливает все подступы снизу. Все идет к тому, что на первом этапе плей-офф нынешние соперники запросто могут выйти друг на друга, и пока непонятно, кому от этого будет хуже. При нынешних раскладах «Динамо» должно застолбить за собой третье место на Западе, а «Локомотиву» вполне по силам подняться на шестую строчку, и – вуаля, привет в четвертьфинале. Но это будет ещё нескоро.
Что же касается сейчас, то за основу прогноза хочется взять статистику личных встреч. Там, конечно, сплошное равенство, с малюсеньким, как туберкулезная палочка, преимуществом железнодорожников. Но статистика эта ненавязчиво намекает, что в пяти последних «междусобойчиках» хозяева победили четырежды. И пусть сейчас «Динамо» в таблице много выше, но играть-то им в Ярославле. А значит, «Локомотив» победит. А поскольку эти соперники страсть как не любят играть в неоплачиваемое время, то есть в овертайме, то победят хозяева за три периода. С минимальным счётом и при небольшом количестве заброшенных шайб», — сказал Лебедев.
- 6 декабря 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 5 декабря 2019
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:20
-
11:51
-
11:00
-
10:00
- 4 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:35
-
18:10
-
17:45